En su entrevista con Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex se ha negado a concederle ninguna importancia o credibilidad al libro titulado 'The Diary of Princess Pushy's Sister' que su hermanastra por parte de padre, Samantha, ha escrito prometiendo que revelará todo lo que el público necesita saber sobre la antigua actriz. En palabras de la propia Meghan, resulta imposible que pueda desvelar información comprometida sobre su vida cuando nunca han mantenido una relación fraternal, o de cualquier otro tipo, y ella creció como hija única.

"La última vez que la vi debió de ser hace dieciocho o diecinueve años, y antes de eso, habían pasado diez años. Se cambió de nuevo el apellido a Markle cuando tenía cincuenta y pocos años, solo cuando yo empecé a salir con Enrique. Creo que eso lo dice todo", señaló la esposa del príncipe Enrique.

Como era de esperar, Samantha no ha dejado escapar la oportunidad de responder a estas declaraciones para asegurar que existen un montón de fotografías "tomadas a lo largo de toda una vida juntas" que prueban que sí formó parte de la infancia de Meghan a pesar de la diferencia de edad de dos décadas que existe entre ellas.

"No sé cómo puede decir que no la conozco y que creció sin hermanas", ha lamentado en declaraciones a Inside Edition para insistir en que, por mucho que haya sufrido Meghan en el último par de años, no tiene derecho a herir a otros con sus supuestas mentiras. "La depresión no es una excusa para tratar a las personas como basura y deshacerse de ellas".

A Samantha tampoco le ha hecho ninguna gracia que la duquesa de Sussex haya dado a entender que no tenía ningún interés en la familia de su padre hasta que se enteró de que su hermanastra se casaría con un príncipe: "Yo era una Markle antes que ella. Me parece raro que haya dicho que solo me cambié el nombre cuando ella conoció a Enrique. Markle siempre ha sido mi apellido", ha afirmado sin entrar a dar explicaciones sobre por qué decidió recuperarlo.