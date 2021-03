SHOWBIZ • 9 Mar 2021 - 07:24 AM

En la conversación que ha mantenido con Oprah como parte del especial que ha grabado para la cadena CBS, la duquesa de Sussex no solo ha arremetido contra la casa real británica por haberles fallado tanto a su marido como a ella a la hora de protegerles del acoso de los tabloides y por haber tolerado comportamientos o comentarios racistas a su costa, sino que también ha hablado de las decepciones que se ha llevado en el seno de su propia familia.

La antigua actriz ha ofrecido por primera vez su versión de los acontecimientos que acabaron provocando que su padre, Thomas Markle, no acudiera a su enlace de 2018 tras salir a la luz que había organizado posados para los paparazzi. Meghan ha desvelado que, cuando le informaron de que esa noticia iba a publicarse el fin de semana antes de su boda y ella le preguntó directamente si era cierta por teléfono, él le mintió abiertamente.

"Le dije que la institución nunca había intervenido en nuestro nombre, pero que a lo mejor podría hacer algo para frenar la historia, aunque si lo hacía una vez, no podría volver a utilizar esa misma influencia para proteger a nuestros hijos en un futuro, así que le pedí que me dijera la verdad para que pudiéramos ayudarle. Y no fue capaz de ser sincero conmigo", le confesó la duquesa a Oprah.

Ahora Thomas ha reaccionado a estas acusaciones de "traición" para reconocer que desearía haber actuado de otra forma, pero no ha dejado de tratar de justificarse alegando que se sentía atacado por la prensa a diario y que no había nadie para protegerle. También ha lamentado que haya tenido que lidiar con las consecuencias de sus actos públicamente y "frente al resto del mundo".

Sorprendentemente, Thomas ha restado importancia a las declaraciones de su hija acerca de las 'conversaciones' que se habrían producido en palacio antes del nacimiento de su nieto Archie para discutir el posible color de piel que tendría el bebé, y que ella ha asociado al racismo que aún imperaría en la monarquía como institución.

"Supongo y espero que fuera una pregunta tonta por parte de alguien. Podría ser así de simple, algo que alguien dijo sin pensar, en vez de un comportamiento racista. Respeto mucho a los royals y no creo que la familia real sea racista", ha afirmado él en una entrevista a 'Good Morning Britain' en la que también insiste en que le cuesta creer que el trato que ha recibido su hija y las críticas que se le han dedicado en los tabloides tengan connotaciones racistas.

"Me cuesta creerlo porque nunca ha habido ningún problema con Meghan en el colegio ni en ningún lugar, y tampoco lo he percibido en Inglaterra, que creo que es más liberal que los Estados Unidos en cuestiones de raza. No creo que se le haya hecho bullying por culpa del racismo", ha opinado.