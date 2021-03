SHOWBIZ • 10 Mar 2021 - 08:30 AM

Aunque por regla general ha sido la cantante Edurne quien ha mantenido a sus seguidores al corriente sobre los entresijos de su primera maternidad, lo cierto es que su pareja David de Gea, padre de la recién nacida Yanai y estrella del Manchester United, también ha querido presumir ahora, y en las redes sociales, de su debut en la paternidad y a cuenta de todas las satisfacciones que ya le está brindando su pequeña desde que llegara al mundo el pasado 4 de marzo.

Aunque tarde o temprano tendrá que volver a Inglaterra para cumplir con sus compromisos futbolísticos, de momento el guardameta no se separa de su niña en Madrid y así lo ha puesto de manifiesto en su última foto de Instagram. En ella, aparece la manita de Yanai aferrada a uno de sus dedos: un símbolo claro del estrecho vínculo que ya existe entre padre e hija, que a buen seguro se intensificará en años venideros.

"Never let me go", ha escrito el astro del fútbol para subrayar la enorme responsabilidad que se desprende de su paternidad, así como su compromiso de estar siempre a disposición de su hija para guiarle en su camino vital. "Mi familia", ha comentado una encantada y emocionada Edurne al ser testigo de una escena tan enternecedora.