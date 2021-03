SHOWBIZ • 10 Mar 2021 - 01:44 PM

Los detractores de Enrique y Meghan que consideran que han traicionado a la reina Isabel II al airear los trapos sucios de la monarquía en público han restado importancia a las graves revelaciones que la duquesa de Sussex ha realizado en el marco de su entrevista con Oprah Winfrey, alegando que en ningún momento ha aportado pruebas que respalden su testimonio ni ha querido dar nombres de los miembros de la familia real británica que habrían realizado comentarios racistas acerca del posible tono de piel de su hijo Archie.

Sin embargo, sí que existirían evidencias de que, por ejemplo, Meghan no recibió la ayuda que habría solicitado cuando se dio cuenta de que estaba experimentando tendencias suicidas al verse sobrepasada por el acoso mediático, o al menos eso afirma su amiga Janina Gavankar, una intérprete que ha aparecido en producciones como 'The Morning Show', 'True Blood' o 'Crónicas vampíricas'.

Publicidad

En una entrevista al programa 'This Morning', Janina ha insistido en que sabe que todas las declaraciones que ha realizado la duquesa son ciertas porque ambas estaban en contacto mientras ella pasaba por el calvario que le ha descrito a Oprah y, presumiblemente, la mantuvo al tanto del mismo en las conversaciones que mantenían por escrito.

"No hablo en su nombre, lo hago solo en el mío propio. Tras leer el escueto comunicado que ha emitido el palacio de Buckingham, he sacado dos conclusiones", ha asegurado la actriz refiriéndose al mensaje en el que Isabel II afirma sentirse muy triste tras descubrir las dificultades a las que se enfrentaron su nieto y su esposa.

"En primer lugar, he pensado: Me alegro mucho de que por fin hayan reconocido que esa ha sido su experiencia. Por otra parte, soy muy consciente de que tanto la familia como todo el personal conocía de sobra el alcance de todo el asunto, y aunque la forma en que lo recuerden pueda ser diferente, la nuestra no lo es porque lo hemos vivido todo a su lado. Hay muchos mensajes de texto y correos electrónicos que apoyan [lo que han contado]".

Janina también ha hecho referencia a las acusaciones realizadas contra la duquesa de Sussex acerca del supuesto acoso al que habría sometido a varios miembros del palacio de Kensington y que les habría empujado a elevar una queja formal a sus superiores.

"La conozco desde hace diecisiete años y he visto la forma en que trata a la gente de su entorno y con la que trabaja, y puedo decir que no es ninguna abusona", ha alegado, "pero a nivel personal también me alegro de que la gente esté actuando con la debida diligencia porque también entiendo por qué alguien tiene que acabar marchándose, y ha sido debido a un comportamiento deplorable", ha añadido misteriosamente, sin aclarar a quién se está refiriendo. "La verdad saldrá a la luz, porque hay un sinfín de correos electrónicos y mensajes de texto sobre ello", ha recalcado.