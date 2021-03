SHOWBIZ • 15 Mar 2021 - 07:53 AM

Las tendencias de moda siempre consiguen sorprendernos cuando volvemos a ver a celebridades y modelos con prendas que arrasaron décadas atrás y que nadie pensaba que regresarían a nuestros armarios. Como parte del grupo Destiny's Child, Kelly Rowland vivió -o más bien sobrevivió- a la época de mayor furor en torno a los pantalones de talle bajo, que por aquel entonces dejaban a la vista la ropa interior y un sinfín de tatuajes en la parte baja de la espalda de las estrellas de la industria discográfica.

Al echar la vista atrás, la cantante -que aunque cueste adivinarlo ya ha cumplido los 40 años- se sorprende al recordar lo que era el último grito en la primera década del 2000 y, sobre todo, no se explica cómo ella misma pudo ponerse este tipo de jeans que dejaban muy poco a la imaginación. Aunque en los últimos tiempos se ha vuelto a ver a influencers y estrellas jóvenes del mundo del entretenimiento luciendo con orgullo réplicas casi exactas de los pantalones que ella misma se enfundó en su adolescencia, Kelly se ha jurado a sí misma que jamás los volverá a usar porque cree que ya no está en edad.

"Quedaban bien cuando yo tenía… ¿cuántos años tenía? Creo que 19… o quizá 20. Estaban muy bien entonces. No creo que me los pusiera ahora. Dame unos de cintura bien alta y seré una mujer feliz, pero no me vengas con eso de ir enseñando casi la línea del pubis. No lo voy hacer", ha asegurado en declaraciones a la revista Bustle.

Este ejercicio de introspección que acaba de realizar se enmarca en el lanzamiento de su nueva colección de ropa con JustFab, en la cual incorpora tendencias de los años 90 y principios del 2000, pero se ha negado a incluir ese tipo de pantalones que todavía la atormentan.