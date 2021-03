SHOWBIZ • 15 Mar 2021 - 02:28 PM

El actor Orlando Bloom ha reconocido orgulloso que, a diferencia de otras estrellas de Hollywood, él aprendió muy pronto a no tomarse la fama demasiado "en serio" para poder llevar una existencia relativamente apacible y prácticamente al margen de la atención mediática. Tanto es así, que se suele saber muy poco del intérprete británico en su actual etapa sentimental junto a la cantante Katy Perry, más allá de lo que ella pueda contar sobre su paternidad compartida de la pequeña Daisy Dove.

En su más reciente entrevista, concedida a la revista mensual Big Issue, el astro de Hollywood se ha mostrado muy satisfecho ante la forma en que ha conseguido "esconderse" del mundo y, concretamente, de los tabloides de su país y de los programas televisivos más sensacionalistas de Estados Unidos. Además, el artista de 44 años, protagonista de sagas tan populares como 'El Señor de los Anillos' o 'Piratas del Caribe', hace un uso muy poco frecuente de esas redes sociales que, afortunadamente, no le acompañaron en sus años de juventud.

"En lo que a prepararme para la fama se refiere, tengo que decir, honestamente, que mi truco pasaba por no tomarme esas cosas demasiado en serio cuando era joven. No puedes dejar que todo eso te impida vivir tu vida. Hubo un tiempo, sobre todo cuando tenía unos 20 años, en que no tenía Facebook o Instagram, pero aun así había mucha atención y debates sobre mí. Me convertí en alguien muy bueno a la hora de esconderse, ya que era muy doloroso tratar de vivir mi vida con todo el mundo mirándome", ha reflexionado sobre los efectos más negativos del escrutinio mediático.