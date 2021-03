SHOWBIZ • 16 Mar 2021 - 07:48 AM

La actriz Sophie Turner lleva ya siete meses ejerciendo como orgullosa mamá de la pequeña Willa, la primera y de momento única hija de su sólido matrimonio con el cantante Joe Jonas. Y precisamente para celebrar el Día de la Madre en su Reino Unido natal, la que fuera estrella de la serie 'Juego de tronos' ha regresado a su perfil de Instagram, concretamente a la sección Stories, para dejar muy claro que su condición de progenitora se ha convertido rápidamente en el "mejor trabajo" de toda su vida.

"Me siento tan agradecida a los dos amores de mi vida por convertirme en mamá: Joe y my bebé precioso. Es el mejor trabajo que he tenido nunca", ha escrito en su publicación para rendir homenaje a su familia y presumir de las alegrías y satisfacciones que todos han vivido desde la llegada al mundo de la niña.

Fuentes del entorno de la pareja señalaron hace solo unas semanas, aunque de momento ellos se niegan a confirmar o negar la mayor, que los dos enamorados se estaban preparando ya para darle un hermanito o hermanita a Willa lo antes posible, ya que su objetivo de futuro en el plano familiar pasa por contar con una prole lo más extensa posible. "Joe y Sophie están intentando tener otro bebé, pues Willa les ha llevado a estrechar aún más su relación. Están muy emocionados ante la perspectiva de contar con una familia numerosa: ese es su verdadero deseo para los próximos años", explicaban.