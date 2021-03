SHOWBIZ • 17 Mar 2021 - 09:59 AM

Los fans de Oasis han perdido prácticamente la esperanza de ver algún día a la banda reunida de nuevo sobre los escenarios porque Noel Gallagher ha afirmado en varias ocasiones que, tras los últimos ataques públicos de Liam a su esposa Sara, ningún cheque en blanco conseguirá que acceda a tocar de nuevo con su hermano pequeño.

Sin embargo, los dos han registrado en secreto una nueva empresa llamada Kosmic Kyte en el registro mercantil de Reino Unido que se dedica a "actividades de producción de películas", o al menos eso es lo que asegura la columna Bizarre del periódico The Sun.

La conclusión a la que ha llegado rápidamente todo el mundo es que se están preparando para sumarse al tirón de los biopics sobre estrellas de la música tras el éxito de 'Rocketman', sobre Elton John, o 'Bohemian Rhapsody', acerca de Freddie Mercury y el grupo Queen. Desde luego, tanto Liam como Noel han protagonizado suficientes escándalos a lo largo de su carrera, como la pelea explosiva en París que precipitó la separación de Oasis, para crear una trama que no tendría que exagerar ni un ápice la realidad a la hora de dotar de dramatismo a la historia.

Por el momento no hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero Liam no ha podido resistirse a avivar las especulaciones a través de Twitter, su medio favorito para insultar a Noel, afirmando: "Van a ponerme en el cine, van a hacer una gran estrella de mí". Cabe recordar que él también ha prometido en varias ocasiones en esa misma red social que el reencuentro de Oasis que no termina de producirse era inminente, o que habían firmado un acuerdo millonario por un concierto que tampoco se ha celebrado.