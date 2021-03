SHOWBIZ • 18 Mar 2021 - 08:46 AM

Todos los rumores apuntan a que Madonna ha seguido los pasos de otras estrellas de la música más jóvenes como Taylor Swift o Lady Gaga, que ya cuentan con su propio documental en Netflix, firmando un acuerdo de colaboración con el gigante del streaming para que estrene la película 'Madame X' que documenta la gira homónima de 75 fechas que protagonizó entre 2019 y 2020.

Se espera que este proyecto muestre contenido en exclusiva detrás de las cámaras y detalles sobre los problemas de cadera y de rodilla a los que la reina del pop tuvo que hacer frente mientras se encontraba en la carretera, que le llevaron a cancelar varios conciertos.

Sin embargo, la cantante ha insinuado ahora que el material podría no superar la censura de Netflix y que quizá resultaría más apropiado para otro tipo de plataformas como el servicio de suscripción de pago Only Fans, que probablemente no tendría ningún problema en emitir un especial en el que una mujer enseñe ciertas partes de su anatomía, como ella ha hecho en otros proyectos.

"Si nadie quiere comprar la cinta y acaba en un sitio web porno, tampoco pasaría nada", ha asegurado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. "¿Sabéis si OnlyFans tiene un formato para mostrar todo el espectáculo? Es algo a tener en cuenta, sin duda".

Por otra parte, la artista ha reconocido que su documental podría incomodar a ciertas personas, pero defiende su pasión por la provocación insistiendo en que el objetivo último del arte es "perturbar la paz". No cabe duda de que sus fans lo verán igualmente porque será la única forma de disfrutar de unos conciertos en los que Madonna prohibió la presencia de teléfonos móviles.