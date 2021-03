SHOWBIZ • 18 Mar 2021 - 08:32 AM

Aunque suele ser muy parco en palabras y, en general, suele delegar las tareas informativas a su pareja Gigi Hadid, en esta ocasión el cantante Zayn Malik, exintegrante de One Direction, no ha mostrado demasiada timidez al hablar públicamente del sinfín de satisfacciones que no ha dejado de recibir en sus primeros meses como padre de la pequeña Khai, quien llegó al mundo el pasado mes de septiembre.

En su última conversación con la emisora de radio iHeart, el astro de la música ha revelado que su nueva condición de progenitor ha traído consigo muchos cambios y nuevas responsabilidades: algo de lo que se siente muy orgulloso y que le hace sentir plenamente realizado. "Ser padre es maravilloso. Todo el mundo me decía que la paternidad implicaba demasiados retos. Pero, honestamente, puedo decir que nos ha resultado bastante fácil adaptarnos", ha explicado.

Al margen de la exigencia que se desprende de todas estas tareas, lo cierto es que la adorable Khai les ha puesto las cosas "muy fáciles" a sus afamados padres, sobre todo porque duerme con bastante regularidad y no tiene problemas de ningún tipo con la leche materna. "En este momento todo gira en torno a cambiar pañales y alimentarla. Duerme bastante bien y le encanta la leche, así que lo estoy disfrutando mucho", ha asegurado justo antes de aprovechar la ocasión para rendir homenaje a su compañera de vida.

"Es una madre excelente, es muy buena. Se encuentra muy bien y me facilita todo", ha sentenciado el artista de 28 años.