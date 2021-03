SHOWBIZ • 19 Mar 2021 - 07:39 AM

La cantante Cardi B ha puesto siempre de manifiesto, desde sus inicios en la industria de la música, su deseo de sacar el máximo partido a la profesión en el plano artístico y, sobre todo, en el económico: una ambición de la que presume sin reparos al vincularla directamente con su estricta ética de trabajo y con el camino tan duro que ha tenido que atravesar para llegar al momento vital en que se encuentra.

En ese sentido, la estrella del hip hop ha desvelado ahora la identidad de uno de sus principales modelos a seguir en el mundo del espectáculo: nada menos que la también cantante Rihanna. Además de erigirse como una gran admiradora de sus discos y sencillos, la neoyorquina valora especialmente la forma en que su ídolo ha logrado convertirse en una "mujer valorada en un billón de dólares", a lo que han contribuido proyectos paralelos a la música y tan lucrativos como su colección de ropa y cosméticos 'Fenty'.

Publicidad

"Al principio, cuando llegué a este negocio, solía decir que no quería seguir los pasos de nadie en particular porque realmente no entendía de qué iba este juego. La gente que más me influenciaba era la gente de mi alrededor. Ahora que estoy en el nivel en el que me encuentro, puedo decir que mis grandes influencias son Rihanna y Jay Z", ha manifestado la rapera en conversación con la plataforma radiofónica Stationhead, antes de dejar muy claro que no está tratando de "besarle el cu**" a nadie.

"Lo digo en serio, no quiero besarle el cu** a nadie o algo por el estilo. Rihanna me inspira porque procede de un país caribeño, como mis padres, y es una mujer valorada en un billón de dólares. Quiero conseguir algo parecido, crear mi propio negocio y hacerlo crecer como ha hecho ella con el suyo. Eso es a lo que aspiro, a ser otra mujer del billón de dólares", ha asegurado con rotundidad.