SHOWBIZ • 22 Mar 2021 - 09:31 AM

Este domingo los fans de Ana de Armas se percataron de que la actriz había vuelto a ponerse el colgante con la mitad de un corazón que tanto ella como su exnovio Ben Affleck habían sido vistos luciendo en público en varias ocasiones durante el tiempo que duró su relación sentimental, y las alarmas entorno a una posible reconciliación no tardaron en saltar.

La pareja puso punto final a su noviazgo el pasado mes de enero después de conocerse y enamorarse un año antes mientras rodaban juntos la película 'Deep Water' y todo apunta a que no habrían decidido darle ahora una segunda oportunidad a su historia de amor. Aunque ella no se ha pronunciado directamente acerca de los rumores que han empezado a circular acerca de su vida sentimental, la siguiente publicación que ha compartido en sus Stories tras el selfie en cuestión que contribuyó a desatarlos habría sido su particular forma de desmentirlos.

Publicidad

Básicamente, la intérprete cubana ha compartido una serie de 'noes' y 'creo que no' sobre un fondo negro que vendrían a confirmar que sigue soltera y sin compromiso.