La cantante Demi Lovato ha reflexionado abiertamente sobre los efectos tan terapéuticos de haber podido compartir con el mundo su historia de superación. De forma más concreta, la estrella del pop ha abierto de par en par las puertas de su corazón, y de su ámbito más íntimo, con la emisión de un impactante documental, llamado 'Dancing with the Devil', en el que la artista se sincera como nunca sobre su dramática experiencia con las drogas y, asimismo, sobre las dos violaciones de las que ha sido víctima en sus 28 años de vida.

En su momento, la antigua estrella Disney ya declaró que poder hablar en sus propios términos sobre tan traumáticas vivencias le ha servido para poder alterar la narrativa que ella misma había creado sobre tan delicado asunto, cortando de raíz esa 'culpabilidad' que se había atribuido al considerar que debería haber hecho más para evitar su sufrimiento. Ahora, la afamada intérprete ha calificado de "liberador y empoderador" ese ejercicio de transparencia informativa, ya que espera que su historial ayude a otras mujeres que han pasado por horrores similares.

"Haber podido soltar todo eso delante de la cámara, sabiendo además que lo iba a ver mucha gente, me ha hecho sentir libre. Ha sido algo liberador y empoderador. Y de verdad que me ha ayudado a disolver toda esa rabia que tenía dentro. Tenía que alejarme de esa rabia antes de hacerlo, pero creo que el documental ha hecho que lo poco que quedaba desapareciera por completo. Ahora pienso: 'Ok, ya puedo empezar a sanarme'", ha explicado Demi a la revista People, justo antes de compartir su objetivo de conseguir que el concepto que engloba el término 'abusos sexuales' deje de ser un tema "tabú".

"Ahora que he hablado de ello y que sé que la gente ha podido escuchar mi historia, solo espero que sirva para ayudar a otras personas en la misma situación. El abuso sexual es algo de lo que muchas personas todavía no se atreven a hablar o revelar. Pero quiero mostrarles que sí se puede, que está bien hacerlo", ha señalado.