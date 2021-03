SHOWBIZ • 24 Mar 2021 - 10:08 AM

La modelo noruega Eva Sannum, muy conocida en España por la polémica relación sentimental que mantuvo hace 20 años con el actual monarca español, el entonces príncipe Felipe, ha concedido una sorprendente entrevista a un diario de su país para hablar sin tapujos sobre su breve y significativa experiencia en la corte española, que no ha dudado en comparar con la azarosa trayectoria vivida por Meghan Markle, la exactriz estadounidense que está casada con el príncipe Enrique de Inglaterra, en el seno de la casa Windsor.

Hay que recordar que el fugaz idilio del ahora rey Felipe VI y la maniquí nórdica se vio marcado por la oposición a ultranza que exhibieron los sectores más conservadores del país, tanto políticos como sociales, a cuenta de un noviazgo que, de haber salido bien, habría desembocado en la llegada de una reina consorte para España que, además de ser extranjera y no pertenecer a la aristocracia, procedería de un ámbito profesional demasiado 'frívolo' para la monarquía.

Publicidad

En ese sentido, Eva Sannum, que hasta ahora no se había pronunciado abiertamente sobre ese mediático capítulo de su vida, ha querido subrayar el alivio que para ella supone no haberse convertido en reina de España, dado el intenso escrutinio público que sufrió y seguiría padeciendo de haberse integrado finalmente en la familia real. Asimismo, también ha querido defender su decisión de haberse mantenido en silencio hasta la actualidad, ya que siempre ha querido evitar que su carrera profesional, enmarcada ahora en la redacción publicitaria y periodística, se viera afectada por su pasado.

"Me identifico con Meghan Markle, con venir de algo completamente diferente, con formar parte de una familia tan especial. Como muchos han señalado, quizás Enrique debería haberle informado sobre eso", ha explicado al rotativo noruego Aftenpostes, antes de dejar muy claro lo feliz que está de haberse alejado definitivamente de ese plano tan delicado de la vida pública. "Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina. La gente puede pensar que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones", ha sentenciado.

En la actualidad, Eva Sannum mantiene una sólida relación con su pareja Torgeir Vierdal, con quien tiene dos hijos de 13 y 10 años, y una vida alejada de los focos que no piensa cambiar por la oportunidad de volver a la palestra con todos esos recuerdos que alberga de su estancia en España. "Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención", ha sentenciado.