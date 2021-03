SHOWBIZ • 29 Mar 2021 - 11:55 AM

La oscarizada Olivia Colman suele exhibir un optimismo muy contagioso ante las cámaras y en sus entrevistas que, evidentemente, se deriva de su carácter afable, desenfadado y positivo. Sin embargo, esa actitud a veces genera la impresión de que la intérprete británica se mantiene completamente al margen de esas dinámicas tan tóxicas y crispantes que suelen dominar la vida digital de las celebridades, excesivamente expuestas a la crueldad y el odio irracional de las redes sociales.

Pero ese no es el caso, como ha reconocido ella misma en su última entrevista. La prestigiosa y laureada artista, quien ha vuelto a recibir un sinfín de elogios por su papel de Isabel II en la serie 'The Crown' y por el magistral duelo interpretativo que mantiene con Anthony Hopkins en la aclamada cinta 'The Father', ha admitido que las burlas, insultos o críticas destructivas que sobre ella vierten los llamados 'trolls' de internet suelen tener un impacto muy fuerte en su estado anímico, hasta el punto de llevarle a llorar desconsoladamente durante días.

"Simplemente duele mucho. Puede que acabes llorando en la cama tres días seguidos porque alguien que no conoces de nada ha sido ruin y vil contigo. Me encanta mi trabajo, de verdad que lo amo, así que trato de convencerme de que esto [en referencia al escrutinio más afilado y ofensivo] es solo la otra cara de la moneda. Me encanta mi profesión y la gente a la que conozco mientras lo practico. Me considerado una persona con suerte, y estaré bien siempre que sea capaz de protegerme de ese lado tan oscuro", ha reflexionado la artista en conversación con el podcast 'This Is A Token'.