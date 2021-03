SHOWBIZ • 30 Mar 2021 - 05:36 PM

Los fans más acérrimos del cantante Zayn Malik, quien fuera integrante de la banda juvenil One Direction hasta 2015, han reaccionado con un comprensible sobresalto, seguido a buen seguro de toda clase de intensas emociones, a unas declaraciones que aludían a su supuesta condición de "casado". El vocalista británico es padre de una adorable niña llamada Khai junto a su pareja, la popular modelo Gigi Hadid, pero oficialmente sigue siendo un hombre soltero.

El uso de ese apelativo tan impactante procede de la cantautora Ingrid Michaelson, quien ha colaborado con el astro del pop en un nuevo sencillo llamado 'To Begin Again'. Teniendo en cuenta su trabajo conjunto, se podría decir que la intérprete estadounidense conoce muy bien al joven artista, pero lo cierto es que ella misma ha reconocido en las citadas declaraciones que la grabación de sus respectivas partes de la canción se hizo completamente por separado, y que prácticamente no llegaron a interactuar durante el proceso.

Publicidad

"No llegamos a conocernos, ni siquiera nos hemos visto... Pero me halaga muchísimo que quisiera hacer esto, porque Zayn nunca haría nada que no quisiera hacer. Sé que es una persona muy reservada, y ahora está casado y tiene una hija, así que simplemente hace lo que le apetece", explicaba la artista durante una entrevista en riguroso directo. Lógicamente, el uso de la palabra 'casado' se convirtió rápidamente en tendencia de las redes sociales y se quedó grabado a fuego en la mente de los seguidores más fervorosos del ídolo pop.

Ante el revuelo generado por semejante 'revelación' de su vida privada, muy sorprendente habida cuenta de que la mencionada Ingrid ni siquiera mantiene una relación estrecha con Zayn, la propia cantautora ha tenido que matizar sus palabras lo antes posible para evitar que la repercusión derivada de su supuesto lapsus siguiera ganando envergadura en la esfera virtual, así como el consiguiente debate sobre la forma en que los dos enamorados se habrían asegurado de mantenerlo en secreto.

"Hasta donde yo sé, [Zayn] no está casado. Fue un error y lo siento mucho. No estoy muy al tanto de este mundo. Ha sido un lapsus y ahora sé que cualquier cosa que digas puede acabar en un... ¡Guau! De verdad que no estoy hecha para estas cosas", ha aclarado Ingrid al tiempo que justificaba su presunto error con la escasa información que suele tener a su disposición acerca del ámbito más personal e íntimo de las celebridades.