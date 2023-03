Doralis Mela no se quedará "de brazos cruzados" sobre su préstamo hipotecario

En la publicación, La Tepesita lee parte del motivo por el que se le aplicó el ajuste, del cual no está de acuerdo; ya que ha explicado que su apartamento es pequeño y que no considera justo tal incremento.

"...estoy buscando la mejor opción para mi, para cambiarme...aprendiendo también, sobre todo ilustrándome sobre este tema porque hay muchas cosas que uno no sabe y tampoco es dejarte, porque por andar con la ignorancia, pues abusan de ti, y no es que uno es millonario pa' ta' pagando y pagando más de la cuenta, na' má' vas a trabajar pa' pagarle al banco, tampoco es así, de brazos cruzados yo no me voy a quedar...", expresó.