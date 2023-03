Doralis Mela se queja del aumento de intereses de su apartamento

"Tan feliz que venía yo pa' la casa del trabajo...me ha llegado un correo donde me dicen que me subieron la tasa de interés...del presupuesto que uno tiene de pagar todos los meses, ahora tengo que pagar un platal más, porque no es poquito, es un montón, miren, esto me ha bajado los ánimos, tengo ganas de llorar...y encima te dicen que ellos están conscientes en el alza de la tasa de mi presupuesto...si tengo alguna consulta puedo escribirles, escribirles?, mañana, la primera sucursal que abra, allí voy a estar...", expresó La Tepesita.

Lo cierto es que la situación que describe la también cantante de música típica, es lo que le sucede de forma frecuente a la población panameña.