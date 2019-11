Johanni Ramos P. • 16 Nov 2019 - 12:13 AM

Luego de la derrota ante México 0-3 en Liga de Naciones de Concacaf, surgieron las reacciones. En conferencia de prensa después del encuentro, el Técnico de la Selección de Panamá, Américo Gallego expresó que el único culpable fue él.

"El único culpable soy yo. La verdad no me equivoqué en los cambios, los dos delanteros que puse, uno erró dos goles. No soy de culpar jugadores, expresó Gallego.

Publicidad

Sobre los cambios y las decisiones dentro de la cancha, respondió, que va a seguir trabajando con el equipo, además señaló que la recuperación de Cooper le pareció muy buena, México es un equipo que toca muy bien la pelota, los laterales meten pases de gol y caímos en esa trampa".

Gallego mostró molestias al ser cuestionado sobre su continuidad con la La Roja, respondiendo que sobre el tema lo preguntaran al presidente actual de Fepafut, Manuel Arias, sin embargo manifestó que tiene ganas y que va a crecer con sus jugadores.

Publicidad

Para Américo 'Tolo' Gallego el hecho de trabajar dos días con ciertos jugadores le impide hacer fútbol y además el factor lluvia fue de mala suerte. Con respecto al futuro con la selección dijó, "Quiero una selección de Panamá que juegue bien a pesar de la derrota.

Al finalizar la conferencia se le preguntó sobre que pasará más adelante, frente a un proceso largo que se viene, comentó que le faltan tres jugadores más que le hubiese gustado que estuviesen en la convocatoria.

Panamá cayó nuevamente ante México en el Estadio Rommel Fernández, descartando una clasificación directa al hexagonal de Concacaf y ubicándose en la segunda posición en el grupo B de Liga de Naciones.