AP • 17 Abr 2020 - 03:46 PM

BUENOS AIRES (AP) — La CONMEBOL ratificó el viernes que las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022 se jugarán bajo un formato de todos contra todos a partir de septiembre justo en un momento en que la FIFA evalúa suspender los duelos de selecciones hasta el 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus.

Por el contrario, la entidad sudamericana evitó fijar una fecha para reanudar los torneos continentales de clubes.

Los presidentes de las asociaciones miembro mantuvieron el viernes una videoconferencia con Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, en la cual marcaron su postura respecto al futuro del fútbol sudamericano.

“Hasta el momento, la fecha de inicio fijada por este organismo para su celebración es la del 4 al 8 de septiembre de 2020 en el formato previamente establecido”, señaló la entidad en un comunicado respecto a las eliminatorias en Sudamérica.

Bajo el actual formato, las 10 selecciones compiten todas contra todas durante dos años.

Estaba previsto que las eliminatorias para el próximo Mundial inicien en marzo, pero la pandemia obligó a suspender toda actividad deportiva, por lo que se fijó septiembre como fecha tentativa.

No obstante, un vicepresidente de la FIFA admitió esta semana que la mayoría de los partidos de selecciones nacionales podrían no disputarse hasta 2021 debido a las restricciones de viaje por la propagación de COVID-19.

“Creo que el fútbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento”, dijo a The Associated Press Victor Montagliani, el canadiense que preside la CONCACAF y un grupo de trabajo creado por FIFA para definir cómo seguirá el deporte cuando se reanude la actividad.

La CONMEBOL también ratificó la celebración de la próxima Copa América en Argentina y Colombia entre junio y julio de 2021.

Al mismo tiempo, la entidad sudamericana no arriesgó una fecha estimativa para reanudar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque confía se completarán este año.

“Hoy la prioridad continúa siendo preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano...no se establece aún fecha para la reanudación” de ambas competencias, indicó el comunicado. Agregó que los presidentes de las asociaciones confirmaron su “determinación para finalizar esta edición 2020 de ambos torneos”.