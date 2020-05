Melissa Gallego G. • 14 May 2020 - 09:51 AM

El defensor panameño Fidel Escobar no seguirá vistiendo los colores del Córdoba CF de la segunda división B de España.

El club anunció en un comunicado que el zaguero volverá a su club de origen tras acabar la temporada en la que había estado cedido en el equipo cordobesista.

El Sporting SM, dueño de su ficha, había llegado a un acuerdo de cesión con el club español desde junio del 2019.

El defensa de la Selección de Panamá regresó a suelo patrio el pasado domingo en un vuelo humanitario, luego de que la temporada culminara para el Córdoba al terminar en la quinta posición del Grupo IV de su división y no quedar entre los equipos que disputarán los playoffs de ascenso (clasificaron los primeros cuatro equipos de cada grupo).

Pese a las buenas actuaciones de Fidel con el Córdoba en veinte partidos, diecinueve de ellos siendo titular, los 'blanquiverdes' no terminaron ejerciendo la opción de compra por el panameño, por la cual habrían tenido que pagar un monto superior a los 400.000 mil dólares, pese a que así lo había dejado entrever Javier González Calvo, consejero delegado del club en una entrevista a un medio español en diciembre.

"Para poder que el jugador continuara con el club, el Córdoba debía ejercer la opción de compra y ellos han informado que no la ejecutarán, por lo cual el jugador y el Sporting SM están en su derecho de evaluar otras alternativas. De todas formas no queremos cerrar las posibilidades de una nueva negociación con ellos, pero en este momento no hemos llegado a esa instancia. Existe ahora una incertidumbre sobre todo con la temporada 2020/2021 por las fechas, formatos, presupuestos, restricciones, etc.", explicó Edgardo Carles, agente de Fidel a RPC, refiriéndose a las consecuencias en el fútbol a causa de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19.

Carles indicó que ahora toca esperar con calma y evaluar con el Sporting todas las oportunidades que se puedan presentar, señalando que "lo importante para nosotros es que Fidel tuvo un muy buen rendimiento en la temporada y se pudo mostrar en España. Estamos seguros de que habrá otras alternativas".