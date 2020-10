Brasil debe ganarse el favoritismo en el campo, afirma Marquinhos

AFP • 5 Oct 2020 - 05:34 PM

El defensa de la selección brasileña Marquinhos rechazó este lunes que la 'verdeamarela' sea favorita en las clasificatorias sudamericanas par el Mundial de Catar-2022 y afirmó que el respeto y el favoritismo deben ganarse en el césped.

"Todo depende de lo que hagamos dentro del campo. Está claro que la 'Seleçao' tiene su historia y respeto, pero depende de lo que haga dentro del campo. No me preocupa el favoritismo, y sí mostrar evolución, buen trabajo, olvidar el favoritismo. Tenemos que colocar el respeto dentro del campo, esto es lo que hará que hablen de favoritismo o no", dijo Marquinhos en una rueda de prensa virtual.

Publicidad

El defensa del PSG fue uno de los primeros que se incorporó a la concentración de Brasil en la Granja Comary (estado de Río de Janeiro) para el inicio del premundial regional, en el que la pentacampeona del mundo jugará contra Bolivia y Perú.

El internacional brasileño admitió la situación "especial" que hay actualmente debido a la pandemia de covid-19, sin público en los estadios en los que se jugarán los partidos de la fase sudamericana.

Publicidad

"Es un momento diferente y al mismo tiempo especial para nosotros. Tenemos la oportunidad de volver y actuar en este contexto, un contexto especial", afirmó el jugador, que ya dio positivo por el virus.

"Pasé diez días en casa, sin poder entrenar, sin ir a los partidos. Acabé perdiéndome dos partidos del PSG, pero gracias a Dios no fue nada muy grave. Sabemos lo que esta enfermedad afecta a las personas, pero en mi caso nada grave, ni en las personas de mi familia. Apenas síntomas como resfriado, dolor de cabeza, dolor en los ojos. Acabé perdiendo el olfato y el paladar, pero nada grave", explicó.

También habló ante los medios el atacante Everton, recién fichado por el Benfica portugués, que pidió a sus compañeros "estar preparados" para jugar sin espectadores, algo que según él "perjudica" a los equipos que juegan como local.

"Tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Tenemos que estar tranquilos al respecto. Sabemos de nuestra calidad, sabemos que en cualquier momento podemos definir el partido", comentó.

Everton, exjugador del Gremio de Porto Alegre, destacó que "siempre que jugamos en nuestro país, vemos el apoyo de la afición. Pude presenciar esto el año pasado durante la Copa América. Lamentablemente, por el momento que estamos viviendo, no tendremos público en el estadio, así como en los clubes. Esto de cierta forma perjudica un poco", resaltó.

Brasil debutará en la fase de clasificación sudamericana este viernes en Sao Paulo contra Bolivia. Posteriormente, la 'Canarinha' viajará a Lima, donde se medirá el martes 13 a Perú.