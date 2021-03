La selección mayor priva de talento joven a Sub21 de España

AP • 23 Mar 2021 - 03:14 PM

El vertiginoso crecimiento de una nueva camada de futbolistas ha generado un problema envidiable al fútbol español previo a las eliminatorias de la Copa del Mundo y el campeonato europeo Sub21.

Las buenas actuaciones de varios juveniles hicieron que Luis Enrique, el técnico de la selección absoluta, los sacara del plantel Sub21 que busca revalidar su cetro europeo.

Jugadores como Pedri González, Bryan Gil y Pedro Porro, quienes se perfilaban para encabezar la Sub21 en la fase de grupos de la Eurocopa de la categoría desde el miércoles, ahora se encuentran con la Roja absoluta que el jueves se estrenará en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022.

“Es un sueño para cualquier niño del mundo”, dijo Pedri el martes. “Quiero disfrutar de la experiencia, tengo que aprender de todos mis compañeros. Desde el primer día me han tratado muy bien”, añadió el volante del Barcelona.

Otros jugadores convocados por Luis Enrique que aún tenían la edad para estar en la Sub21 dirigida por Luis de La Fuente son Dani Olmo, del Leipzig, y Eric García y Ferran Torres, ambos del Manchester City.

“Le pido disculpo a Luis de la Fuente, porque cada poco tiene un rebaja”, dijo Luis Enrique. "El hilo directo de la absoluta con las inferiores es una tradición. Yo no miro la edad, sean 18 o 35. Solo mido el rendimiento, nada más. Cualquiera de las inferiores sabe que la relación con la absoluta es directa”.

La España que busca la clasificación al Mundial de Qatar pondrá en marcha su campaña por el Grupo B midiéndose contra Grecia, y luego lo hará ante Georgia y Kosovo. La Sub21 debuta contra Eslovenia.

“Estoy muy feliz de que muchos jugadores que pasan por la Sub21 estén ahora en la absoluta”, afirmó De la Fuente. “Para mí es un orgullo ver como estos futbolistas siguen creciendo y llegan a lo más alto”.

De la Fuente retuvo a otro puñado que también tenían posibilidades de ser citados por la absoluta, entre ellos los azulgranas Riqui Puig y Óscar Mingueza.

Pedri, de 18 años, sí dio el salto tras afianzarse como titular en el cuadro catalán bajo la dirección del técnic Ronald Koeman.

“Koeman tiene mucha culpa de que yo esté aquí”, dijo Pedri, quien recibió las congratulaciones de Lionel Messi y el exinternacional español Andrés Iniesta tras la primera convocatoria con la Roja. "Le tengo que devolver la confianza que ha depositado en mí”.

Porro, un lateral de 21 años, fue convocado tras sus buenas actuaciones con el Sporting Lisboa. Gil, extremo de 21, se ha destacado con el Eibar tras haber sido cedido por el Sevilla.

“Voy a aprender muchísimo, me voy a rodear de los mejores jugadores del mundo y espero aprender de ellos”, dijo Gil.

Los juveniles pugnarán con los veteranos por ganarse un puesto en el plantel que disputará la aplazada Euro 2020. Si no van, lo más seguro es que acaben en el equipo de De la Fuente para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“No elegiría ninguna, me gustan las dos”, dijo Pedri. "Donde me lleven, estaré a gusto e intentaré sumar lo máximo al equipo. No es decisión mía”.