28 Mar 2021

El técnico de la selección nacional de Panamá, Thomas Christiansen, valoró el sufrido triunfo de Panamá ante Dominica en la segunda fecha del Grupo D, por las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

"Si pienso en golear en todos mis partidos, no estoy siendo realista. Es un deseo, y una cosa de lo que intentamos trabajar, conociendo nuestras armas y las del contrario. Mira España empata contra Grecia y hasta el descuento no ganó el partido con Georgia", subrayó al finalizar el partido.

En relación a jugar lejos de Panamá en estos dos partidos, aclaró que espera tener una solución, para poder disputar los partidos de local en casa, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez para junio.

El estratega hispano-danés salió al paso de las críticas sobre golear o no, y manifestó que las ocasiones falladas, donde se está cerca de marcar, fueron muy similares al choque contra Barbados el jueves, donde se ganó por la mínima.

En palabras del técnico, también se refirió a varios antecedentes de Panamá, donde sufría con rivales de las islas.

"No es algo de ahora. Anteriormente de mi llegada a Panamá, sufría en estos partidos. He hablado con Jaime (Penedo) y en otras situaciones, se perdían o empataban. No sabíamos jugar los 90 minutos, que siempre había problema en los últimos minutos, que tienes que leer el partido, tomar mejores decisiones, y en eso tenemos que mejorar mucho", acotó.

Christiansen destacó la actitud de sus jugadores, que reaccionaron al duro golpe del empate, y se sacaron los tres puntos en una cancha complicada.

Para finalizar, el entrenador de La Roja dijo que si tuviese que escoger, se quedaría con el primer partido de Panamá (ante Barbados) el pasado jueves, en comparación al duelo vs Dominica.