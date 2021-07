EN VIVO: Partido amistoso entre México vs. Panamá

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, llega para probar nuevos jugadores, que no vieron acción durante los últimos partidos de la selección panameña en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. "No deja de ser un partido amistoso previo a la Copa Oro, vamos a probar cosas. Voy a poner jugadores que no han estado jugando habitualmente, así que será así el planteamiento ", dijo Christiansen días antes del encuentro.