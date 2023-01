Thibaut Courtois revela la clave para los penales contra el Valencia en la Supercopa

"No entrenamos las tandas. Es un poco mirar vídeos de los penales que han tirado", explicó Courtois en rueda de prensa.

"Cavani ha tirado más a la derecha y por eso me fui a ese lado. Gayá tenía claro que podía tirar al medio a la derecha y por eso no me tiré del todo a la derecha", relató Courtois.

"Son pequeñas cosas que intentamos. Al final también tuvimos la suerte de que los compañeros metieron cuatro de cuatro y eso también es mérito", dijo el portero del Real Madrid.

Pese a su distinción como mejor jugador del partido, "tampoco creo que tuve tanto trabajo, intento ayudar al equipo como hacen los demás", afirmó, asegurando que "me sentí muy bien".

El portero merengue se mostró satisfecho por la clasificación para la final de la Supercopa, pero admitió que "no estuvimos durante el partido para meter gol. Tenemos que seguir mejorando. Ahora tenemos unos días (hasta el domingo) para trabajar bien".

Respecto a su rival en la final, que saldrá del encuentro que disputarán el jueves Barcelona y Betis, Courtois afirmó que le da igual quien sea.

"Son dos equipos muy buenos, que están en una buena racha. Ambos equipos nos pueden poner las cosas muy difíciles", afirmó.

