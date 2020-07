Lau Chan • 15 Jul 2020 - 03:00 AM

¿A quién no le molesta un cristal o un vidrio sucio? ¡A mi me vuelven loca! por eso siempre hay que tener a la mano un spray limpiavidrios. Eso sí, no es que yo sea la madre de la limpieza pero nada más bonito que ver el vidrio de una mesa impecable.

Por eso, buscando más a fondo los beneficios de este producto me dí cuenta de sus múltiples usos y que no tienen nada que ver con limpiar vidrios.

Publicidad

Limpiar grifos

Si quieres proporcionarles un extra de brillo, después de limpiarlos, rocía el limpiavidrios sobre un paño seco y frota el grifo. ¡El resultado te sorprenderá!

Arregla la cremallera

Todos tenemos una prenda de vestir que la cremallera se atasca, pero si la empapas con limpiavidrios, verás como la cremallera atascada vuelve a funcionar con normalidad.

Para las plagas de hormiga

Lo descubrí hace poco, rocíe con limpiavidrios el área de la cocina que se me estaba acumulando de hormigas y santo remedio.No las he visto más.