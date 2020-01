AFP • 24 Ene 2020 - 06:36 AM

La activista sueca Greta Thunberg estimó el viernes, último día del Foro Económico Mundial de Davos, que sus reivindicaciones sobre el clima fueron "totalmente ignoradas" por la élite política y económica reunida en esta ciudad de Suiza.

"Teníamos varias reivindicaciones (al llegar). Evidentemente fueron totalmente ignoradas. Pero ya nos lo esperábamos", dijo en rueda de prensa la adolescente, que pedía, entre otras medidas, el cese inmediato de la financiación de las energías fósiles.

Preguntada sobre las declaraciones que le lanzó la víspera el secretario de Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, la joven militante dijo que no le afectaban.

"No tienen ningún efecto. Nos critican de esta manera constantemente. Si hiciéramos caso, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Nosotros mismos nos metemos en el centro de atención", analizó.

Mnuchin aconsejó el jueves a Thunberg "que primero estudie economía y vaya a la universidad, y luego podrá volver a visitarnos". "¿Quién es? ¿Una jefa economista?", ironizó.

La joven sueca respondió en Twitter que su año sabático, en el que no tuvo actividad escolar, finalizó en agosto y que, en todo caso, "no hay necesidad de un título universitario" para constatar que los esfuerzos en cuanto a limitar las emisiones de CO2 no son suficientes.