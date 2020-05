AP - Associated Press • 20 May 2020 - 11:44 AM

La automotriz Volkswagen retiró un anuncio sobre un nuevo modelo de auto y se disculpó luego de una protesta por sus connotaciones racistas.

El anuncio de diez segundos publicado en Instagram y Twitter muestra una enorme mano blanca que aleja a un hombre negro de un nuevo Volkswagen Golf amarillo estacionado en la calle, luego lo mueve a una puerta abierta y lo empuja dentro de un café francés.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ — Felix Edeha (@FelixEd93) 19 de mayo de 2020

Comentaristas en las redes sociales también notaron que a medida que el eslogan en alemán “Der Neue Golf” (“El Nuevo Golf”) se desvanece, el revoltijo de letras puede leerse como un insulto racista por un breve momento.

Y el nombre del café es Petit Colon, que en francés significa literalmente “Pequeño Colono”.

Volkswagen le dijo a The Associated Press el miércoles que el video ya fue retirado y que “podemos entender la indignación y la ira”.

“Sin dudas, el video es inapropiado y de mal gusto”, escribió Volkswagen. “Vamos a aclarar cómo puede suceder algo como esto, y habrá consecuencias”.

El fabricante de automóviles con sede en Wolfsburg, fundado durante el nazismo para producir “el automóvil del pueblo”, dijo que dada su historia siempre ha tratado de “posicionarse contra todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación”.

“Muchas iniciativas en la empresa y en nuestra fuerza laboral global promueven la diversidad, la integración y la cooperación sin prejuicios”, dijo Volkswagen. “Eso hace que sea aún más molesto que hayamos cometido este error”.