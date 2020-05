AFP • 22 May 2020 - 01:51 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el viernes a los gobernadores estatales permitir que los lugares de culto se reabran de inmediato, a medida que el país avanza gradualmente hacia un levantamiento de las medidas de cierre por la pandemia de COVID-19.

"Insto a los gobernadores a permitir que nuestras iglesias y lugares de culto se reabran", señaló, tras considerar los templos "lugares esenciales que brindan servicios esenciales", y agregó que podría anular la decisión de los gobernadores a fin de forzar la reapertura si éstos no lo hicieran, aunque no especificó cómo. "En Estados Unidos, necesitamos más oración, no menos", afirmó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.