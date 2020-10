AFP • 8 Oct 2020 - 04:26 PM

Rusia colocó a Svetlana Tijanóvskaia en su base de datos de personas buscadas cuando la opositora bielorrusa hace llamados de ayuda a los países europeos e invita a Vladimir Putin a ser mediador en su país.

La líder opositora integra la lista de "buscados" por Rusia por cargos criminales, indicó este miércoles el ministerio del Interior ruso. Tijanóvskaia se expone a una detención y expulsión a Bielorrusia si viajara a Rusia.

Tijanóvskaia, de 38 años, quien se refugió en Lituania, país miembro de la UE, tras reivindicar la victoria en las elecciones bielorrusas de agosto, es "buscada por un cargo criminal", señaló el ministerio del Interior de Moscú en respuesta a una solicitud de la AFP, confirmando afirmaciones de medios de prensa.

La adversaria del presidente bielorruso Alexandre Lukashenko, en el poder desde 1994, figura en esta base de datos rusa disponible en línea por una "infracción al código penal", según su ficha.

La agencia de noticias Ria Novosti precisó que se trata de procesos iniciados en Bielorrusia por "llamados a acciones que afectan la seguridad nacional", delito pasible de una pena de tres a cinco años de cárcel.

En la medida en que Bielorrusia la busca y que Moscú y Minsk están relacionados por un tratado de unión, Rusia la declaró persona también buscada.

La ficha no precisa sin embargo desde cuando figura en la lista.

Tijanóvskaia huyó de Bielorrusia a Lituania luego de recibir amenazas de las autoridades, días después de la elección presidencial del 9 de agosto, que ella afirma haber ganado.

Esta elección y la reelección de Lukashenko causaron en el país una ola de protestas sin precedentes, que continúan.

Las manifestaciones han reunido desde hace dos meses todos los domingos a unas 100.000 personas en Minsk, pese a la represión que ha llevado a la detención o al exilio a casi todas las figuras de la oposición.

Rusia ha dado todo su apoyo al jefe de Estado bielorruso, pese a los llamados de Tijanóvskaia a Rusia para que favorezca una transición de poder.

En los últimos días, la líder ha sido recibida por el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel.

"¡Ayuden al pueblo bielorruso, ayuden a evitar la violencia y el conflicto civil! ¡Ayuden a salir de esta crisis de manera digna, ayúdennos a hacer elecciones libres y equitativas", dijo el miércoles por videoconferencia a la comisión de Relaciones exteriores de la Asamblea nacional francesa.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo para restar importancia a la líder que "Tijanóvskaia no se encuentra en Bielorrusia. Ya no se puede decir que participa en la vida política bielorrusa", y precisó "que no hay contacto previsto" entre ella y Vladimir Putin.

Tijanóvskaia señaló a periodistas en la Cámara baja del parlamento alemán que "nosotros no queremos decir que Putin deba decidir como resolver nuestros problemas. Es nuestro problema interno". Solo "queremos invitarlo a ser mediador", agregó.