Vacunan a 3,1 millones de chilenos; 75% de adultos mayores

AP • 25 Feb 2021 - 01:39 PM

Chile ha vacunado a 3,1 millones de personas, incluido el 75% de los adultos mayores de 65 años, y comienza a inmunizar a dializados y trasplantados.

El país sudamericano dispone de 4,3 millones de vacunas y en las próximas horas recibirá cuatro millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac, por lo que se acerca a pasos agigantados a cumplir la ambiciosa meta de vacunar al 80% de este grupo etario antes de fines de marzo.

Publicidad

Del total de inmunizantes disponibles, 500.000 son de la estadounidense Pfizer, utilizadas principalmente con el personal de salud y profesores, y las restantes son chinas.

El jueves se inició la vacunación de unos 35.000 pacientes dializados y trasplantados, mientras en barriadas empobrecidas se continuó la inmunización de quienes tienen movilidad reducida.

Publicidad

Filomena Zuleta, de 70 años, y su hermana Georgina fueron favorecidas el jueves con la vacunación a domicilio. “Nosotros no podemos salir a la calle, y menos ahora. ¿(Cómo) vamos a salir a vacunarnos cuando la gente se amontona? A mí me da miedo”, dijo feliz Filomena a The Associated Press.

La meta del gobierno del presidente Sebastián Piñera es vacunar a cinco de sus 19 millones de habitantes a fines de marzo y al 80% de su población total a fines de junio, es decir, a 15 millones.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que ya se vacunó a 1,8 millones de personas mayores de 65 años, un 75% del total de 2,4 millones que integran el grupo. La meta es inmunizar al 80%.

Aunque la vacunación avanza con fuerza, el gobierno fue criticado, especialmente por dirigentes de los médicos, porque postergó en dos semanas la inmunización de los enfermos crónicos menores de 65 años en favor del profesorado, que amenazó con no volver a clases presenciales si no los vacunaban. El ministro de Salud, Enrique Paris, precisó que hasta el miércoles se habían vacunado 168.000 profesores y auxiliares de la educación de un universo de 513.000 personas.

El regreso voluntario a clases presenciales está previsto para el próximo lunes, pese al rechazo de muchos profesores y varios alcaldes que han dicho que los alumnos no volverán a las aulas hasta que los maestros estén vacunados.

Además de Pfizer y Sinovac, Chile tiene acuerdos de compra de vacunas con los laboratorios AstraZeneca/Oxford; Janssen (Johnson/Johnson), Cansino y con el acuerdo COVAX —iniciativa respaldada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso equitativo a la vacuna— lo que le permitirá asegurar 35 millones de dosis. Además, comprará otros 10 millones de dosis a la china Sinovac.

Chile, que superó los 812.000 contagiados y 20.000 fallecidos, empezó a vacunar a fines de diciembre al personal de salud y hace tres semanas desplegó la inmunización masiva según un calendario por grupos escalonados de edad.