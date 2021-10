LA DESALMADA | Fernanda planea engañar a Rafael para continuar su veganza

Julia le dice a Isabella que el papel de perdedora no le va, Isabella quiere saber cuánta dignidad le queda, y que a su madre no le queda nada; además mira que le falta un arete a su madre.

Leticia ve a Germán y Octavio, le invita a quedarse, pero este dice que en otro momento. Leticia se queda moviendo unas cosas en la oficina de Octavio y encuentra un arete. Luego llega Carmelo y le pregunta si le pasa algo, Leticia le pregunta si otra mujer visitó a Octavio mientras ella no estaba, ya que no le cuenta nada, por eso no confía en él, pero llega Octavio y pregunta que ocurre, Leticia inventa que se enteró que una amiga sufrió de infidelidad.