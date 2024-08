¡Ya tiene una serie lista! Kim Kardashian firma acuerdo con importante productora de televisión

La veterana de la telerrealidad, de 43 años, se inscribió después de protagonizar la temporada más reciente de American Horror Story de FX y filmar el próximo drama legal de Hulu All's Fair, ambos producidos por el gigante del entretenimiento y el escritor y director Ryan Murphy, de 58 años.

Como parte de su acuerdo de primera opción, la madre de cuatro hijos se asociará con su amiga La La Anthony, de 42 años, y la creadora de Black-ish, Kenya Barris, de 50. El espectáculo se basará en el libro más vendido de La La, The Love Playbook: Rules for Love, Sex and Happiness.

La serie, que según Deadline ya está en desarrollo, se llama Group Chat.

Según los informes, Kenya está creando el programa y La La, cuyo nombre real es Alani Nicole Vázquez, será la protagonista.

Kim Kardashian, una máquina de éxitos

Kim dijo en un comunicado sobre su último movimiento profesional: "Estoy increíblemente interesada en contar historias que sean personales, complicadas, relevantes, de mis propias experiencias y de las que me son familiares. "Tuve un asiento de primera fila para trabajar con el excepcional equipo de 20th Television durante American Horror Story: Delicate".

"Estoy muy emocionada de sumergirme en el desarrollo de mi primera ola de proyectos televisivos con el equipo dirigido por Karey Burke y Eric Schrier, y de continuar trabajando junto a Craig Erwich y todo su grupo en Hulu y Disney", contó.

El presidente de Disney Television Group, Craig, y la jefa de 20th TV, Karey, agregaron: "Kim es una multifacética en todos los sentidos de la palabra, que tiene su dedo en el pulso del espíritu de la época y, al mismo tiempo, ayuda a definirlo. Su éxito en la televisión con nuestros equipos, desde The Kardashians hasta American Horror Story: Delicates, junto con su capacidad para capturar la imaginación de millones de personas, la coloca en una posición única para desarrollar y producir historias que, sin duda, perforarán la cultura".