La nueva Miss Venezuela es mamá, Ileana Márquez ¡Conócela!

Diana Silva entregó la corona a su sucesora, quien se convierte en la primera mamá en ser Miss Venezuela.

La primera madre que irá a Miss Universo por Venezuela

Ileana Márquez Pedroza es docente de educación inicial, también se dedica al modelaje.

Cuando la Organización Miss Universo decidió modificar los requisitos para permitir la participación de mujeres con hijos y casadas, la venezolana se motivó para participar del certamen.

Es la primera mamá en participar del Miss Venezuela, en 71 años, y ahora también como reina absoluta, que tendrá la responsabilidad de representarlos en el próximo Miss Universo, que se desarrollará en México.

Ileana Márquez, quien nació en Valencia, es madre de Guadalupe Antonella, una niña de 11 años.

"El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares, sin embargo de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy en día me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional", así describió la nueva Miss Venezuela el mayor desafío que ha tenido en su vida, precisamente el ser mamá.