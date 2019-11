View this post on Instagram

Anualmente Capital Finance International (CFI.co), revista impresa y digital, con sede en Londres, enfocada al mundo de los negocios, la economía y las finanzas; identifica y premia la excelencia a destacadas personas y organizaciones que contribuyan significativamente a la convergencia de las economías y agreguen valor con las mejores prácticas de sus negocios en el ámbito que se desempeñan. En el programa de premios 2019, el panel de jueces de CFl.co anunció a Unity como ganador, otro año consecutivo, con la denominación “Mejor Equipo de Soluciones de Seguros Sostenibles En Centroamérica”. En #UnityDucruet estamos agradecidos por tan importante reconocimiento y comprometidos en seguir brindando un excelente servicio a nuestros clientes. #MejorEquipoUnity