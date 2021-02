Odalis Núñez • 11 Feb 2021 - 11:50 AM

Con el fin de destacar a las mujeres latinoamericanas en el campo de las tecnologías de información, cuatro investigadoras de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) han colaborado en el libro Latin American Women and Research Contributions to the IT Field, de la editorial IGI Global, así lo dio a conocer la revista Imagina de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Se trata de la Dra. Lilia Esther Muñoz, profesora titular en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Centro Regional de la UTP en Chiriquí, la ingeniera Itza Morales, estudiante de la Maestría en Ciencias de la Tecnología de la Información y Comunicación en la sede de la UTP en Panamá, la Dra. Aranzazu Berbey Álvarez, experta en Automática y Robótica; y Jessica Guevara Cedeño, Dra. en Ingeniería Eléctrica.

La obra compila trabajos de investigación de 24 autoras de 8 países de Latinoamérica, en el cual cada capítulo fue escrito por científicas líderes, en busca que sus investigaciones inspiren a otras mujeres para participar en diferentes disciplinas de la tecnología.

La Senacyt indica que actualmente, a nivel mundial, persiste la brecha de género en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), por lo cual para crear conciencia este 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Cabe señalar que un estudio Diagnóstico de género sobre la participación de las mujeres en CTI en Panamá (2018) reveló que en las áreas de ciencias físicas, matemáticas y estadística, así como informática e ingeniería, se gradúan más hombres que mujeres. Además, entre quienes trabajan en ingenierías, los hombres son más del doble que las mujeres, y la mayoría de los investigadores del país son hombres (más de un 60%).