Lau Chan • 14 May 2020 - 03:00 AM

Quieres una mascota pero tu trabajo te mantiene a mil por hora, por suerte, no tienes que renunciar a tener un animal de compañía. Existen algunos animales que no requieren mucha atención y que fácilmente se pueden adaptar a tu estilo de vida. ¡Aquí te decimos cuáles son!

Peces

Los peces no requieren cuidados más allá de su alimentación y de un espacio limpio y adecuado donde moverse. Pero el resto del tiempo podrán vivir perfectamente en tu ausencia.

Tortugas

Este tipo de animales no requieren cuidados excesivos y no son animales tan sociables así que no te necesitará solo para lo básico.

Gatos

Si prefieres una mascota más tradicional, pero que no requiera cuidados excesivos, un gato puede ser tu compañero ideal.