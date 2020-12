Conoce la atención VIP que reciben las mascotas en el W Panamá

Marilyn Cejas • 10 Dic 2020 - 03:00 AM

Si hay algo que me enseñó mi madre desde niña es amar a los animales, en casa crecí rodeada de mascotas, tuve perros, gatos, conejos, hamsters y acures; así que respeto sus derechos y existencia en este mundo y ahora que soy mamá (gracias a un gran milagro de Dios), le enseño a mi niña de 3 años a querer mucho a nuestra perra, quien está con nosotros desde hace 7 años.

A través de esta nota, quiero contarles lo importante que es cuando queremos disfrutar de unas vacaciones o un fin de semana familiar y tenemos la oportunidad de incluir a nuestra mascota en ese plan.

Publicidad

En Panamá, en el hotel W, ubicado en Calle 50, han implementado el Pet Friendly, es decir, que admiten a las mascotas como los acompañantes de los huéspedes y por eso quise compartir nuestra experiencia con Alaska, nuestra huskie siberiana.

Desde que llegamos al hotel fuimos muy bien recibidos, cuando realizamos el Check-in hubo algo que me llamó la atención y a lo que por supuesto le tomé foto para registrarlo y guardarlo como un grato recuerdo; y es que me entregaron un formulario para colocar el nombre de mi mascota, cuánto tiempo tiene, peso, tipo de alimentación y otros datos.

Pero eso no es todo, me entregaron unos snacks especiales para perros y en la habitación le pusieron un envase para la comida y una cama bien acolchada y cómoda. La verdad esto me parece súper lindo, mi niña disfrutó demasiado al saber que estábamos disfrutando de un fin de semana en un hotel precioso y sin salir de la ciudad y que además, Alaska podía estar con nosotros, hasta en el restaurante y coloridos espacios del lugar.

Fue la primera vez que tanto mi bebé como Alaska salían juntas de paseo, así que su alegría era algo tan grande que estábamos muy felices. Realizar ese turismo interno con nuestra mascota, representó para nosotros una gran bendición y el hecho de que un hotel admita a los animales es algo grandioso y digno de reconocer.

Nuestra experiencia fue única, nos sentimos también muy protegidos, pues cumplen con todas las medidas de bioseguridad pertinentes para proteger a todos los visitantes de la pandemia del coronavirus.

Así que si les gustaría pasar un fin de semana familiar diferente e incluir a sus mascotas, sin tener que salir de la ciudad, les recomiendo el hotel W Panamá, quien también cuenta con promociones especiales para que tanto nacionales y extranjeros, puedan vivir la experiencia, conocer y disfrutar sus instalaciones y las bondades que ofrece.