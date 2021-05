Carmen Jaramillo inicia grabaciones en el Miss Universo

La señorita Panamá , Carmen Jaramillo sigue participando de las actividades previas a la celebración del certamen del Miss Universo que se realiza en su 69na edición. Carmen Jaramillo estuvo de las grabaciones de la línea MUBA Cosmetics, línea oficial de maquillaje y peinado del certamen de belleza que se estará celebrando este próximo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Café and Casino en Hollywood Florida.

La representante de Panamá, Carmen Jaramillo, fue maquillada por la guayanesa Yamileth Paduani que utilizó productos como: MUBA Contour Palette, MUBA Laura palette color Chicago, New York and Miami, MUBA Liquid Lipstick, MUBA Beauty blenders and brushes. Yamileth Paduani, fue seleccionada entre más de cuatrocientas aspirantes y estará entre los 25 seleccionados entre maquilladores y estilistas para el Miss Universo.