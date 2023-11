Shannen Doherty revela que el cáncer se ha expandido a sus huesos: "No quiero morir"

A sus 52 años y decidida a seguir adelante, la actriz se abrió sobre su lucha en una entrevista con People concedida pocos días antes de Acción de Gracias.

Tras lograr una remisión en 2017, el cáncer regresó y en 2020 comunicó que se había metastatizado a etapa 4. Recientemente, compartió que el cáncer alcanzó su cerebro y que había sido sometida a una cirugía para extirpar un tumor cerebral al que llamó irónicamente “Bob”.

Ahora con el diagnóstico de un cáncer en los huesos reiteró que luchará hasta el último segundo.

No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, dijo la actriz con una sonrisa que demuestra su convicción de mantenerse con vida.