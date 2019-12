Erika Ender habla sobre "Despacito" y "Talenpro" en las Naciones Unidas

View this post on Instagram

Hablando hoy en las #NacionesUnidas del impacto de la música hispana en el mainstream y el poder de la música en pro de la sociedad. Speaking today at the United Nations #HispanicLeadershipSummit along with my dear and admired collegues @desmond.child and @jorgeaplasencia . Thank you for thinking of me for this panel and for all @weare_allhuman Foundation does to highlight and celebrate latinos within the US. #HispanicLeadershipSummit