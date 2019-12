Nacho estrena "Ya No Más", junto a Joey Montana, Sebastián Yatra y Yandel

Marilyn Cejas • 13 Dic 2019 - 08:50 AM

El nuevo tema del venezolano Nacho, junto al panameño Joey Montana y el puertorriqueño, con colaboración del colombiano Sebastián Yatra, estrenó oficialmente este viernes 13 de diciembre y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Pero eso no es todo, estos grandes talentos del género urbano se unieron para realizar la grabación del videoclip en diversos escenarios de Panamá, tales como Chame, El Valle de Antón y otros; lo que representa un gran orgullo para los canaleros.

La bomba musical explosiva titulada "Ya No Más", habla sobre la infidelidad y hacer valer el amor de una mujer. "…tú la tenías descuidada y con otra la engañabas, y por eso ella te las cobró, y ahora dice, ya no más, sabes yo no te voy a perdonar, hoy se muere lo de nosotros, me voy con otro, así es que me la vas a pagar…", dice parte del tema.