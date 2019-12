Marilyn Cejas • 18 Dic 2019 - 04:49 PM

El cantante y compositor panameño Alejandro Lagrotta, estrenó oficialmente la tarde de este miércoles, el videoclip de su nuevo sencillo junto al también panameño, I Nesta.

Así es, el lanzamiento del videoclip se llevó a cabo en la estación del Metro de San Miguelito; se trata de un tema que narra el día a día de las personas, quienes pasan por diversas situaciones para cumplir sus sueños.

"Gran Plan" es el nombre de esta nueva producción, disponible en todas las plataformas digitales. Los intérpretes deleitaron a todas las personas que se encontraban en la mencionada estación del Metro y compartieron fotos y videos a través de sus cuentas de Instagram.

El videoclip fue grabado en el Metro de Panamá. "Cada día tiene su afán, para qué me voy a preocupar, somos parte de un gran plan…tengo un agua que quita la sed, aunque el fuego me quiera vencer…recuerda que la vida es un tren, si te dejó en la parada, espera el segundo my friend…", dice parte de la emotiva canción.