Kylie Minogue empezará a trabajar en su próximo disco después de Navidad

Showbiz • 23 Dic 2019 - 09:42 AM

Tras dos años en los que prácticamente no ha parado de recorrer el mundo con la promoción de su exitoso disco "Golden", así como con la posterior y espectacular gira planetaria con la que insufló un gran valor añadido a sus nuevas canciones, la cantante Kylie Minogue se tomará un más que merecido descanso para desconectar de las obligaciones y sacar el máximo partido a la época navideña, como ha revelado ella misma en su última entrevista.

Sin embargo, ese período de asueto no se prolongará demasiado en el tiempo, ya que la incombustible intérprete ya tiene marcado en el calendario su esperado regreso al estudio de grabación, donde seguirá dando rienda suelta a su creatividad musical y preparando nuevas propuestas artísticas con las que hacer las delicias de su leal base de fans.

Publicidad

"Sin duda, un descanso me va a venir fenomenal. Pero después me pondré directamente a escribir y a sumergirme en los preparativos de mi próximo disco. He tenido un año muy inspirador, y creo que tanto mi público como yo misma estamos ya listos para la llegada de nueva música. ¡Ya veremos dónde nos lleva esta nueva etapa de mi viaje!", ha asegurado en conversación con el presentador británico Alan Carr.

Lo cierto es que la diva australiana ya dejó entrever a principios de este año, cuando todavía se encontraba sumida en la gira mundial de 'Golden', que su próximo trabajo discográfico la devolvería hasta cierto punto a ese género de la música disco que ya cultivó con creces durante la década pasada. Para ello, es probable que la intérprete trate de contratar los servicios del productor Mark Ronson y, asimismo, de su antiguo colaborador Calvin Harris.

"No he vuelto a trabajar con Calvin desde que se convirtiera en [el DJ estrella] Calvin Harris. La única vez que trabajamos juntos estaba tan nervioso, que tuvo que tomarse una copa para relajarse un poco", ha desvelado Kylie sobre su experiencia con el productor escocés en la elaboración de su futurista disco 'X' (2007), el cual se publicó un año antes de que Calvin se diera a conocer internacionalmente con su primer sencillo 'Acceptable in the 80s'.