La diferencia de altura entre Jamie Cullum y su esposa ha inspirado el título de su nuevo disco

Showbiz • 24 Dic 2019 - 08:49 AM

Cada vez que el cantante Jamie Cullum acude a algún evento acompañado de la guapísima escritora Sophie Dahl, con quien tiene dos hijas, las fotografías de su paso por la alfombra roja siempre acaban apareciendo en la prensa acompañadas de alguna referencia más o menos sutil a la diferencia de altura que existe entre ellos o al pasado como modelo de su esposa, que mide más de un metro ochenta.

Aunque él nunca ha dado ninguna importancia a ese detalle, las burlas que ha suscitado el hecho de que Sophie sea veinte centímetros más alta que él que apenas supera el metro y sesenta sí han llegado a sus oídos en numerosas ocasiones y ahora ha querido hacer referencia a esos comentarios malintencionados en su último disco, que ha titulado muy oportunamente 'Taller', traducido al español como 'Más alto'.

Publicidad

"Me las he arreglado para desafiar una de las leyes del universo casándome con una mujer más alta que yo y resulta curioso ver lo mucho que se ha hablado de ese tema", ha reconocido a su paso por el programa de Jonathan Ross. "Me parecía que ahora era la oportunidad perfecta para escribir una canción sobre ello, porque llevamos casados diez años y más de 13 como pareja".

Por otra parte, Jamie también ha demostrado que él es el primero capaz de hacer bromas o juegos de palabras ingeniosos sobre la altura de Sophie al mismo tiempo que la describe como la mejor compañera que podría desear.

"Tengo la sensación de que he crecido mucho como persona amando a esa mujer. Es una persona con una inteligencia emocional extraordinaria y he tenido que mejorar para estar a su altura. Lo digo como una metáfora, que quede claro".