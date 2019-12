Liam Payne felicita a Harry Styles por su último superventas

Showbiz • 24 Dic 2019 - 08:57 AM

Aunque su debut discográfico "LP1", publicado a principios de este mes de diciembre, ha quedado claramente relegado a un segundo plano tras el arrollador éxito cosechado en cuestión de una semana por "Fine Line", el nuevo álbum de Harry Styles, el cantante Liam Payne no ha dudado en recurrir a las redes sociales para felicitar con entusiasmo a su excompañero de One Direction. Y es que, además de coronar la lista global de Billboard, el citado disco ha llevado al joven de 25 años a romper un importante récord ligado a su Reino Unido natal.

"Muchísimas felicidades, H, por convertirte en el primer artista masculino británico en llegar al número uno con sus dos primeros discos. ¡Menudo logro, debes de estar en las nubes ahora mismo!", le ha dirigido Liam a través de su cuenta de Instagram y compartiendo al mismo tiempo la carátula del ya superventas 'Fine Line', el cual llegó a las tiendas el pasado 13 de diciembre.

Publicidad

A lo largo de los últimos meses, varias han sido las ocasiones en que Liam y Harry se han pronunciado públicamente, por separado y sin demasiada concreción, todo sea dicho, sobre la posibilidad de que la banda que les catapultó al estrellato en 2010 pueda resucitar brevemente para ofrecer una gira de conciertos o algún tipo de evento especial.

Al margen de que ambos hayan dejado abierta la puerta a ese hipotético reencuentro, el cual no se materializará hasta dentro de dos años, por lo menos, lo más llamativo de las declaraciones que han venido ofreciendo en paralelo los dos artistas residía en la evidente falta de comunicación que ha venido marcando su relación personal desde la disolución del grupo en 2016.

De hecho, fue Liam quien reveló hace un par de semanas que, tras tres años sin verse, Harry y él compartieron finalmente una pequeña conversación cara a cara al coincidir en el festival navideño Capital Jingle Ball a principios de este mes. Lejos de empezar a negociar los términos de esa futura reunión profesional, los dos 'amigos' prefirieron ponerse un poco al día sobre sus respectivas vidas personales y abordar otros muchos temas que tienen en común.

"Estuvimos conversando sobre varias cosas. No nos habíamos visto en tres años. Literalmente, no le había visto en persona ni una sola vez, no llegamos a hablar en todo ese tiempo. Así que fue genial verle de nuevo. Sigue siendo el mismo chico de siempre, y me alegré mucho de comprobar que los dos somos felices", explicaba Liam en una de sus frecuentes apariciones en la televisión británica.