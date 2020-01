View this post on Instagram

Como se lo prometimos, el #panamajazzfestival2020 tiene el gusto de anunciarles los invitados sorpresa para la Noche de Gala del 15 de enero del 2020. Para esa noche se unen los grandes artistas de La Big Band de @robertodelgadoyorquesta y el artista invitado @ruben.blades No puedes perderte su participación en el concierto tan especial. Al comprar un boleto para nuestra "Noche de Gala" contribuyes con los programas educativos que realiza la @fundaciondaniloperez Será un concierto con artistas de Panamá, Cubá y Estados Unidos primera vez juntos. Para comprar los boletos entra al link de nuestra tienda virtual en biografía. . . . . . . #pjf2020 #daniloperez #arte #educacion #cultura #musica #panama #cuba #estadosunidos #jazz #pty