¿Les confieso algo? Siempre he pensado que en otra vida, o fui manager, o en esta soy una “manager frustada” porque a todas las caras y talentos con los que me ha tocado trabajar a lo largo de mi carrera como productora, he procurado cuidarlos y defenderlos tanto, que sin darme cuenta, termino adoptando el papel de manager! 🤪 . En esta ocasión es @manuelitogomez , un joven maestro del acordeón, quien me invita a participar como productora de su nuevo video musical, y claro, por tratarse del primo hermano de mi gran amigo y destacado director de fotografía @arielgomezd , no pude negarme!. . Sólo para que tengan una idea, Ariel ha sido el fotógrafo de todas mis “mega-producciones anuales”, es decir, los cumpleaños de Sara Victoria!. 🥳 . Y aquí estamos juntos una vez más compartiendo una nueva aventura, esta vez en @lapintadadecocle , junto a la hermosa reina del @festival_sombreropintao @analuciatejeira10 el vaquero @victorale__ ,el maquillista @byjavierhernandez y el crew de @movcreativo . . Los invito este sábado a las 7pm a ver el estreno de “El Dulce Que Tú Tienes” por @alopanameno . ¡No se lo pierdan! . #ElDulceQueTuTienes #ManuelitoGómez #ElVideoVieneBueno #TeamChampaña #MurallaChinaAlláVamos #PreparenSusMaletas