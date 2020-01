EFE • 30 Ene 2020 - 08:46 AM

España será a lo largo de 2020 uno de los destinos preferentes del reciente nominado al mejor álbum de pop latino de los Grammy Sebastián Yatra, quien ofrecerá una gran gira por diez ciudades y ahora se encuentra grabando su participación en una nueva edición del programa televisivo "La Voz".

"En cada viaje a España me siento aún más parte del país", ha dicho el astro colombiano en una entrevista con Efe en la que ha hablado sobre su próximo tema con Ricky Martin, de cómo dejó pasar la ocasión de cantar el "hit" de Karol G "Tusa" y del "desequilibrio" generacional en la Academia Latina de la Grabación que produce asimetrías respecto a las nominaciones del reguetón.

Respecto a su gira por España, será el 18 de junio cuando Yatra recale en el Wizink Center de Madrid e inicie un "tour" que le llevará después a Sevilla (20 junio, Auditorio Rocío Jurado), Barcelona (25 junio, Suite Festival), Las Palmas de Gran Canaria (27 junio, Sun&Stars Festival), Marbella (2 julio, Starlite Catalana Occidente) y la localidad pontevedresa de Sanxenxo (11 julio, Plaza do Mar).

Las entradas, ha especificado la promotora, estarán disponibles a partir del próximo martes 4 de febrero en una preventa exclusiva para los inscritos en la web oficial de Yatra y a partir del miércoles día 5 para el público general en los puntos oficiales detallados en la misma.

"España ha recibido de manera tremenda a los artistas latinoamericanos y aquí hay artistas que admiro desde chico, como Alejandro Sanz y mi parce Pablo López, que es un músico tremendo", subraya.

Con ellos graba para Atresmedia una nueva temporada del concurso "La voz", una "experiencia tremenda" para él que le ha permitido compartir minutos con otras figuras como Laura Pausini, Antonio Orozco o La Mala Rodríguez. "Hemos hecho muy buen equipo, una minifamilia que cuenta hasta con su propio grupo de Whatsapp", revela.

Con su voz dulce y reposada, Sebastián Obando (Medellín, 1994) responde honesto a las preguntas, incluidas las que atañen a su relación sentimental con la argentina Tini Stoessel, con quien ha compartido escenarios y, ahora también, espacio en el citado "talent show" de Antena 3.

"Hemos aprendido a convivir con el hecho de que somos pareja y a la vez colegas. Sobre la tarima estamos viviendo algo muy íntimo, pero a la vez público. Para nosotros es muy natural, nos entendemos y complementamos", afirma.

Ella es una de los numerosas artistas con los que Yatra ha grabado a lo largo de sus seis años de carrera, gente como David Bisbal, Juanes, Carlos Vives, Ñejo o recientemente los ídolos del K-Pop Monsta X.

"Somos bien arriesgados y nos atrevemos con muchas cosas, aunque siempre cuidando las letras, con respeto por los demás. Hoy en día cualquier carrera requiere esfuerzo y compromiso y es imposible ser el número 1 siempre", señala quien ha incursionado recientemente hasta en el género del "mariachi pop" con Christian Nodal.

A la espera de que Shakira acepte su invitación a trabajar juntos, en la recámara guarda otro dueto que promete ser espectacular, el que aún debe estrenar con Ricky Martin en una balada cuyo título "empieza por 'F'".

"Ricky es de esas personas que hacen sentir su energía al llegar a un set. Contagia sonrisas y se dirige a la gente por su nombre. Se preocupa por los demás y es perfecto en su manera de grabar. Además, la canción tiene realmente algo muy especial y el vídeo les va a volar la cabeza", cuenta.

En ese estado natural que para él es trabajar sin parar, la agenda no da más de sí y ha habido momentos en los que tuvo que decir que "no" a personas y canciones.

"Por ejemplo, grabé 'Tusa' hace un año. Me pareció my bacana, pero no era para mí. La escuché después con Karol G y Nicki Minaj y ya me pareció un hit increíble", confiesa.

Pronto se cumplirá un año del lanzamiento de su último álbum, "Fantasía" (2019), que le devolvió al terreno de las baladas.

"La gente parecía que se había olvidado de ellas y de sus letras, pero con el disco logramos que les volvieran a dar importancia, como al reguetón", cuenta orgulloso, antes de anticipar que queda poco para satisfacer a esa parte del público que echa de menos sus temas más bailables.

Sobre el estatus que este género tiene en las galas de premios, coincide en parte con las críticas de su colega de profesión Maluma, quien se quejó amargamente por la falta de nominaciones a su disco "11:11" en los últimos Latin Grammys.

"Creo que (al reguetón) le falta todavía integrarse. Hay muchos cantantes y compositores del género urbano, o gente joven, que no están registrados para votar en la Academia Latina de la Grabación. Y quienes votan son una generación más arriba, que lo hace por lo que escucha. Hay que equilibrar eso y darle importancia a cada género, que todos compitamos por igual, mirando el impacto de las canciones", ha pedido.